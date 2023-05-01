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«Барса» может подписать Вейгу, если Месси не вернется. Хавбек «Сельты» интересен «Реалу», его агент ведет переговоры с «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Баварией»

«Барса» может подписать Вейгу, если Месси не вернется. Хавбек «Сельты» интересен «Реалу», его агент ведет переговоры с «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Баварией»

Как сообщает As, каталонский клуб проявляет интерес к 20-летнему футболисту. Его агент Пини Захави уже ведет переговоры с «Ливерпулем», » Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

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