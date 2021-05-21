Тольяттинскими полицейскими задержаны подозреваемые в повреждении рекламного щита

В начале мая текущего года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции на улице Ботанической Автозаводского района города Тольятти заметили двух молодых людей, которые находились возле рекламного щита и кидали в него камнями.
В начале мая текущего года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции на улице Ботанической Автозаводского района города Тольятти заметили двух молодых людей, которые находились возле рекламного щита и кидали в него камнями.
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