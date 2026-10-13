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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» и минское «Динамо» интересуются форвардом СКА Грималди. У него 1+1 в 8 матчах сезона

« Ак Барс » и минское « Динамо » интересуются нападающим СКА Рокко Грималди. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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