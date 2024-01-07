Air America — от борьбы с Мао Цзедуном до наркоторговли

Детективная история авиакомпании, принадлежавшей ЦРУ Валерий Смирнов Кадр из фильма Эйр Америка (1990) (Фото: цитата видео) Многие хорошо помнят замечательный боевик «Air America» режиссера Роджера Споттисвуда 1990 года.
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