«Вы ведь не хотите, чтобы Путин постучался к вам в дом?»: Зеленский в истерике потребовал у Европы еще €70 миллиардов В Брюсселе не знают, где их взять, но Киев подсказывает: «распакуйте», наконец, активы русских и отдайте нам Константин Ольшанский Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / Global Look Press Двухдневный саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, на который возлагались почти мистические надежды киевского режима, завершился грандиозным фиаско.