Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО перехватили воздушные цели в ходе летно-тактического учения (ЛТУ) в Забайкалье

Пара экипажей из состава дежурных сил выполнила взлет по команде «Воздух!» с аэродрома «Домна» и отработала перехват целей и их условное уничтожение.
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