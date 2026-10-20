Объем российского рынка Private LTE/5G вырастет с 7,35 млрд рублей в 2025 году до 9,3 млрд рублей в 2026 году, а к 2031 году достигнет 23,3 млрд рублей.
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