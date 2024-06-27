Роберт Кеннеди-младший, являющийся одним из кандидатов на пост президента США прокомментировал недавнюю атаку украинских националистов на пляж в Севастополе, в результате которой четыре человека погибли и более 150 пострадали.
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