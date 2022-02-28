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В районе Раменки демонтированы аварийные постройки

В районе Раменки демонтированы аварийные постройки

На западе столицы в рамках проведенных обследований Госинспекцией по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имушественно-земельных отношений, выявлены и демонтированы незаконные постройки общей площадью 119 квадратных метров.

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