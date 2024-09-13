В Казани отметят день рождение Пророка Мухаммада

В трех исторических мечетях Казани отметят день рождения Пророка Мухаммада. Празднование пройдет в формате тематических вечеров, приуроченных к месяцу Мавлид, 14 и 15 сентября в Галеевской, Белой мечети и мечети «Аль-Марджани».