В Казани отметят день рождение Пророка Мухаммада

В трех исторических мечетях Казани отметят день рождения Пророка Мухаммада. Празднование пройдет в формате тематических вечеров, приуроченных к месяцу Мавлид, 14 и 15 сентября в Галеевской, Белой мечети и мечети «Аль-Марджани».
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