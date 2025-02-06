Выступающий против Израиля раввин обвинил Нетаньяху в манипуляциях религией

Раввин Исроэль Довид Вайс, член иудейского религиозного движения «Нетурей карто», выступающего против существования Государства Израиль, 5 февраля заявил «Известиям», что религиозную общину огорчил радушный прием Белого дома, оказанный премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
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