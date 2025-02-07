"Роскосмос" назвал составы экспедиций на МКС в 2025-2026 годах

ТАСС/Сергей Савостьянов На корабле "Союз МС-28" осенью полетит астронавт NASA Кристофер Уильямс, а россиянин Олег Платонов направится к МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщили в телеграм-канале "Роскосмоса".
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