Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группы войск «Восток» успешно поразили опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ), что облегчило наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении.
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