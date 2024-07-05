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Царьград

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Врач Цимбалова рассказала о полезных в жару напитках

Врач Цимбалова рассказала о полезных в жару напитках

В жаркую погоду рекомендуется пить не только простую воду. Есть ещё много напитков, которые не только прекрасно утоляют жажду, но и улучшают пищеварение.

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