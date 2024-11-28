В Братске преступная группа во главе с экс-начальником экзаменационного отдела ГИБДД пойдет под суд за взятки

В Иркутской области следователи завершили работу над уголовным делом в отношении 10-ти человек. Это организованная группа, возглавлял которую бывший начальник одного из регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в городе Братске.
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