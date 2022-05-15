Я строю

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Обязательная подкормка помидор в период цветения, которой я пользуюсь из года в год

Обязательная подкормка помидор в период цветения, которой я пользуюсь из года в год

В выращивании помидоров нет незначительных мелочей — сроки высадки рассады, удаление пасынков, борьба с вредителями… Для богатого урожая нужен целый комплекс приемов агротехники! Но особенно важно позаботиться об этой культуре в период цветения.

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