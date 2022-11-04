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Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся под Тулой автобусе

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся под Тулой автобусе

Власти Тульской области обнародовали новые данные о пострадавших в автокатастрофе на трассе «Дон».По уточненным данным, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области пострадали 19 человек, 13 из них госпитализированы.

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