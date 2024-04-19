Сегодня Киев вынужден подчиняться любому шантажу западных государств. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Запад нас шантажирует»: в Киеве сожалеют, что власть сожгла мосты для переговоров с РФ
Комментарии
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Eduard
Мы 8 лет с ними о мире переговоры вели,а они укреп районы делали в это время!
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13 час.
Eduard
Вы сами видите Украина на внешнем управлении,до-скакались "шаровары"!
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13 час.
В
Воробей
Евреи помогают искоренить бандеризм, как течение. Для чего нужно было, чтобы свидомиты проявили глупость и, главное, упёртость. Вот евреи, из мести за то, что с ними те делали при немцах, и подмогли. Кому нужна была бы эта свидомитская шобла с быстрой сдачей, не выбитая численно от наиболее упоротых, и не разочарованная полностью в Западе, на деле? Потому, Зе - молодец! Без козла овец на бойню бы не завести.
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3 час.
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