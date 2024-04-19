«Запад нас шантажирует»: в Киеве сожалеют, что власть сожгла мосты для переговоров с РФ

В

Воробей

Евреи помогают искоренить бандеризм, как течение. Для чего нужно было, чтобы свидомиты проявили глупость и, главное, упёртость. Вот евреи, из мести за то, что с ними те делали при немцах, и подмогли. Кому нужна была бы эта свидомитская шобла с быстрой сдачей, не выбитая численно от наиболее упоротых, и не разочарованная полностью в Западе, на деле? Потому, Зе - молодец! Без козла овец на бойню бы не завести.