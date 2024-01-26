Трихолог назвала россиянам тревожное число выпадающих волос

Ежедневно человек теряет до ста волос, и это нормально, так как на голове их около 140 тысяч. При этом если выпадение становится более активным и явно не укладывается в указанный числовой показатель, то стоит обратиться к специалисту-трихологу.
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