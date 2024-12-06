Глава ВТБ России: снижение ключевой ставки ЦБ можно ждать до 2026 года

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ Андрей Костин 6 декабря в эфире телеканала «Россия-1».