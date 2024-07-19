Главной точкой роста "Эталона" должна стать региональная экспансия

Вслед за «Самолетом» по итогам 1 полугодия 2024 отчитался и другой публичный застройщик – «Эталон».Бизнес «Эталона» отличается по своей сути достаточно сильно: в то время как «Самолет» продает жилье массового эконом-сегмента, «Эталон» целится в более премиальные форматы.