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Новости экономики России

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Главной точкой роста "Эталона" должна стать региональная экспансия

Главной точкой роста "Эталона" должна стать региональная экспансия

Вслед за «Самолетом» по итогам 1 полугодия 2024 отчитался и другой публичный застройщик – «Эталон».Бизнес «Эталона» отличается по своей сути достаточно сильно: в то время как «Самолет» продает жилье массового эконом-сегмента, «Эталон» целится в более премиальные форматы.

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