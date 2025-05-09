«Культ зверя и славянские оборотни». Эксклюзивный отрывок из книги на MAXIM

Домовые, банники, кикиморы и прочие потусторонние сущности из мира наших предков. Домовой, овинник, банник: многоликий мир потусторонних сущностей Стопар — домовой-дух болгар — хотя и мог принимать разный вид, но любимым у него был именно образ змеи.