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«Культ зверя и славянские оборотни». Эксклюзивный отрывок из книги на MAXIM

«Культ зверя и славянские оборотни». Эксклюзивный отрывок из книги на MAXIM

Домовые, банники, кикиморы и прочие потусторонние сущности из мира наших предков. Домовой, овинник, банник: многоликий мир потусторонних сущностей Стопар — домовой-дух болгар — хотя и мог принимать разный вид, но любимым у него был именно образ змеи.

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