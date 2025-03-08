Как сэкономить на подарках и цветах 8 Марта: «еврейские лайфхаки» от эксперта Ирина Валькова8 Марта — день, когда каждый мужчина сталкивается с вызовом: нужно порадовать своих близких, коллег и друзей подарками, не разорившись при этом.