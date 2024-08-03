Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

5 августа с 12:50 до 15:00 Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области 5 августа с 12:50 до 15:00 будет полностью перекрыто движение транспорта из-за разводки моста через Свирь.
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