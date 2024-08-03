НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    И правильно, что не выступит! Народ предателей не любит!Иван Ургант не вы...
  • Светлана Азарова
    Бесполезно , мигранты в этих акциях не участвуют  . он нас презирают за это И еще больше мусора набросают Зачем вы за...Почти 70 мешков м...
  • Альберт Волков
    Я не знаю, кто такая эта Мизулина (МОЖЕТ ХОРОШАЯ. МОЖЕТ ПЛОХАЯ). Но ее мама лет 30 в Думе просидела. и считаю. что до...Адвокат рассказал...

Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

5 августа с 12:50 до 15:00 Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области 5 августа с 12:50 до 15:00 будет полностью перекрыто движение транспорта из-за разводки моста через Свирь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх