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Царьград

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Беспилотники атаковали Москву: пять рейсов перенаправлены в Саратов.

Беспилотники атаковали Москву: пять рейсов перенаправлены в Саратов.

Пять международных рейсов были перенаправлены в Саратов из-за атаки беспилотников на Москву. Аэропорты "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничили работу.

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