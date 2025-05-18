Хорошей сделки не будет: Трамп и Путин решили оставить Украину ни с чем

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что возможный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может привести к невыгодной для Украины сделке, где ей придется согласиться на условия России или столкнуться с военным поражением.