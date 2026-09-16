Утратило ли свою силу утверждение, что, если не мы поставим точку в вопросе с Украиной, то это придётся делать нашим детям? Об этом в своём телеграм-канале размышляет экс-командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
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