RTL: армия Франции готовит «суперскрытных» разведчиков на учениях в Эстонии

Во французской армии, которая участвует в проводимых на территории Эстонии учениях НАТО, решили в ходе них проверить свое новое «суперскрытное» подразделение разведчиков FRAN, сообщает телерадиокомпания RTL.
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