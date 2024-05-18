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RTL: армия Франции готовит «суперскрытных» разведчиков на учениях в Эстонии

RTL: армия Франции готовит «суперскрытных» разведчиков на учениях в Эстонии

Во французской армии, которая участвует в проводимых на территории Эстонии учениях НАТО, решили в ходе них проверить свое новое «суперскрытное» подразделение разведчиков FRAN, сообщает телерадиокомпания RTL.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Они лет 100 будут разведовать.
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17 час.

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