Компания Porsche представила новую Panamera с позолоченным кузовом

В 2023 году премиальный лифтбек Porsche Panamera пережил смену поколений — немецкий автопроизводитель провёл официальную презентацию модели третьей генерации, которая представляет собой сильно модернизированный вариант автомобиля образца 2016 года.
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