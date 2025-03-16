Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему постоянное нытье мешает развитию России

Почему постоянное нытье мешает развитию России

Санкт-Петербург в марте Стоит только появиться хорошей новости про что-то позитивное в России, как тут же в комментариях появляются возмущинки, которые начинают это событие обильно поливать коричневой субстанцией.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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9 час.
Людмила Лиханова
Что-то не хотят ее пропускать. Видимо задевает не пропускающих
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9 час.
Людмила Лиханова
А УНЫЛОМУ ГО=НУ ВЕЧНО СТЫДНО ЗА СТРАНУ ёёё
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9 час.
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