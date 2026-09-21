Экономика льготного периода

Когда до зарплаты ещё две недели, путёвка на море со скидкой горит прямо сейчас или срочно нужен холодильник, тогда на помощь приходит кредитка.
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