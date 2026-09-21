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Настроение ТВ

3 474 подписчика

Экономика льготного периода

Экономика льготного периода

Когда до зарплаты ещё две недели, путёвка на море со скидкой горит прямо сейчас или срочно нужен холодильник, тогда на помощь приходит кредитка.

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