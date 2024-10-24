В Жердевке 92-летний водитель устроил ДТП

В Жердевке в ДТП пострадали два человека. Авария случилась вечером 23 октября на улице Комиссарова. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 92-летний водитель автомобиля "LADA Kalina 111830", двигаясь по главное дороге при повороте направо, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "LADA Granta" под управлением 47-летнего мужчины.
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