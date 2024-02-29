Названа главная причина привлекательности Кейт Миддлтон для принца Уильяма

Кейт Миддлтон привлекла принца Уильяма тем, что она особо не выделялась среди других девушек. Уильяму, окончившему школу для мальчиков, было очень неуютно на лекциях по истории искусства, куда ходили в основном девушки.
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