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Царьград

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Нижегородский губернатор рассказал, как удалось сбить 11 украинских дронов над авиабазой "Саваслейка"

Нижегородский губернатор рассказал, как удалось сбить 11 украинских дронов над авиабазой "Саваслейка"

Сегодня утром Украина атаковала военный аэродром в Саваслейках Нижегородской области при помощи беспилотников.

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