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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Дейк не будет смотреть финал ЛЧ: «Нет, хочу насладиться отпуском. «ПСЖ» произвел сильное впечатление, но у «Интера» больше опыта, возможно»

– Будете ли вы смотреть финал «ПСЖ» – «Интер» 31 мая на отдыхе? – Нет, несомненно, нет. Я хочу насладиться отпуском (смеется).

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