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Стилист Александр Рогов получил «модную оплеуху»

Стилист Александр Рогов получил «модную оплеуху»

В столице 5 декабря состоялся показ Александра Арутюнова. Модное шоу прошло в пространстве «Суперметалл», где оценить зимнюю коллекцию дизайнера собрались представители фэшн-индустрии и светская публика, среди которых были эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец, актрисы Александра Ревенко, Екатерина Скулкина, стилист Александр Рогов.

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