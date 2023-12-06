Стилист Александр Рогов получил «модную оплеуху»

В столице 5 декабря состоялся показ Александра Арутюнова. Модное шоу прошло в пространстве «Суперметалл», где оценить зимнюю коллекцию дизайнера собрались представители фэшн-индустрии и светская публика, среди которых были эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец, актрисы Александра Ревенко, Екатерина Скулкина, стилист Александр Рогов.