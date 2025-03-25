В Гатчине на Соборной улице в ночь на 25 марта вспыхнул продуктовый рынок. К утру здание по-прежнему горит.
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В Гатчине на Соборной улице в ночь на 25 марта вспыхнул продуктовый рынок. К утру здание по-прежнему горит.