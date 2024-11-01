Беременная 5-м Стужук жалуется на опухшее лицо, Стас Каримов отметил день рождения дочери. Соцсети звезд

Известные персоны делятся личными переживаниями. Стужук рассказала, что столкнулась с аллергией на веках, Стас Каримов отметил день рождения дочери, а Джиган и Самойлова завели блог для козы.
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