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Нижегородская правда

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Могут ли собаки улыбаться и плакать осознанно? Ответ зоопсихолога

Могут ли собаки улыбаться и плакать осознанно? Ответ зоопсихолога

«Собаки-улыбаки» завоевали популярность в интернете, собирая миллионы лайков и добрых слов. Однако, способны ли собаки действительно улыбаться? И можно ли считать «собачью улыбку» индикатором счастья питомца? Зоопсихолог и кинолог Лана Петренко в интервью 450media.

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