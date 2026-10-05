Могут ли собаки улыбаться и плакать осознанно? Ответ зоопсихолога

«Собаки-улыбаки» завоевали популярность в интернете, собирая миллионы лайков и добрых слов. Однако, способны ли собаки действительно улыбаться? И можно ли считать «собачью улыбку» индикатором счастья питомца? Зоопсихолог и кинолог Лана Петренко в интервью 450media.