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Дияр Нургожай о возвращении в октагон: «Ждем предложения лиги»

Чемпион Eagle FC в полутяжелом весе Дияр Нургожай ответил на вопрос о следующем бое: «Мы пашем, готовимся и ждём предложения от лиги.

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