Эксперты гадают, зачем Кадыров опубликовал видео с избиением заключённого его сыном

Политнавигатор Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил Никиту Журавеля, который в мае публично сжег Коран в Волгограде якобы по наущению «агентов СБУ».
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