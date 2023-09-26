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Эксперты гадают, зачем Кадыров опубликовал видео с избиением заключённого его сыном

Эксперты гадают, зачем Кадыров опубликовал видео с избиением заключённого его сыном

Политнавигатор Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил Никиту Журавеля, который в мае публично сжег Коран в Волгограде якобы по наущению «агентов СБУ».

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
и тебе заодно выписать чтоб не хрюкал чушь всякую! Зло должно быть наказано беспощадно без суда и следствия,по мужски!!!!
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21 мин.
Анастасия Гончарова
поддерживаю на все 100%!!!!
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11 мин.
Анастасия Гончарова
это не человек,это хуже самой грязной свиньи! выебывался там ишак перед кем то ,да еще наверное за бабло паскуда! убить такого мало!!!
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9 мин.

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