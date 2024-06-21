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  • С С
    Глядя на его пришибленный видок, убеждаешься, что на окраине трезвых нет. Долбо...б в вышиванке.Кулеба назвал шве...
  • Eduard
    Причем тут компании и частные лица,мошейники самураи? Вы занимаетесь беззаконием и мошейничеством.Украина ни к какой ...Япония расширила ...
  • Юрий Зубрин
    Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк "Шапито" на Украин...Кулеба назвал шве...

Посольство РФ в Берлине поблагодарило футбольных болельщиков за симпатии к России

Посольство РФ в Берлине поблагодарило футбольных болельщиков за симпатии к России

Посольство РФ в Берлине в пятницу, 21 июня, выразило благодарность иностранным футбольным болельщикам, которые, несмотря на запрет УЕФА проносить российские флаги на матчи и в фан-зоны чемпионата Европы по футболу, не скрывают своих симпатий к России.

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