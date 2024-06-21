Посольство РФ в Берлине поблагодарило футбольных болельщиков за симпатии к России

Посольство РФ в Берлине в пятницу, 21 июня, выразило благодарность иностранным футбольным болельщикам, которые, несмотря на запрет УЕФА проносить российские флаги на матчи и в фан-зоны чемпионата Европы по футболу, не скрывают своих симпатий к России.
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