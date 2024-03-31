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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Губернатор Тюменской области поздравил известного биатлониста. Фото

Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области.

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