Губернатор Тюменской области поздравил известного биатлониста. Фото

Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области.
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