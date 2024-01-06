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Добрый Мир

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Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

Вчера 2,3K прочитали Геополитическое мастерство руководства Соединенных Штатов лишилось своей былой хватки, так как даже многочисленные конфликты и войны, начатые или поддерживаемые Вашингтоном по всему миру, перестали приносить процветание.

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