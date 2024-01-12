В 2024 году распад Украины неизбежен, — журнал Time Ирэн ОрлонскаяВ свежей публикации журнала Time, который в прошлом году признал Владимира Зеленского человеком года, упоминается предсказание о возможном развале Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии