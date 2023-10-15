ВСУ в шоке: масштабное наступление российских войск в Украине Елена ВайленкоСобытия, которые разворачиваются в Украине, стали объектом всемирного внимания после масштабного наступления российских войск, которое для Вооруженных сил Украины стало полной неожиданностью, сообщают журналисты pronedra.
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