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Пронедра

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ВСУ в шоке: масштабное наступление российских войск в Украине

ВСУ в шоке: масштабное наступление российских войск в Украине

ВСУ в шоке: масштабное наступление российских войск в Украине Елена ВайленкоСобытия, которые разворачиваются в Украине, стали объектом всемирного внимания после масштабного наступления российских войск, которое для Вооруженных сил Украины стало полной неожиданностью, сообщают журналисты pronedra.

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Комментарии
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игорь petroff
&quot;на Украине...&quot;!
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