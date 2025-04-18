Сделка по редкоземам Украины ещё не подписана, но уже работает: началось отчуждение остающихся под контролем Киева месторождений

В Кировоградской области Украины арестован 51 земельный участок Полоховского месторождения лития. Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ, решение принял Печерский районный суд Киева Таким образом, требование офиса генпрокурора Украины было удовлетворено.
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