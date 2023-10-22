Видеообзор главных событий

Ливан открыл продажи кроссовера X6 Pro и седана S6 Pro в России, Evolute рассекретила технические подробности электрического i-Jet, FAW объявила о выпуске трех новых моделей, а АВТОВАЗ запустил необычный конкурс.
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