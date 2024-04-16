Свежий трейлер Honkai: Star Rail представляет нового персонажа – Авантюрина Старши...

Свежий трейлер Honkai: Star Rail представляет нового персонажа – АвантюринаСтарший сотрудник отдела стратегических инвестиций Корпорации межзвёздного мира по имени Авантюрин станет следующим играбельным персонажем в Honkai: Star Rail.
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