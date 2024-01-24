Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи встретился с председателем Центрального комитета Фронта национального строительства Лаоса

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во вторник в Пекине встретился с председателем Центрального комитета Фронта национального строительства Лаоса /ЦК ФНСЛ/ Синлавонгом Кхутпхайтхуном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)